Популярна українська балерина та багаторічна суддя шоу "Танців зі зірками" Катерина Кухар, яка зараз багато гастролює за кордоном та підтримує Україну, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала незвичайне відео та розповіла, що приєдналася до патріотичного проекту з популяризації української творчості.

У ролику Катерина з'явилася у незвичайному образі – на ній ледь помітна блуза тілесного відтінку, яка буквально зливається зі шкірою. Волосся балерини тут світліше, ніж зазвичай, воно розпущене і недбало покладене, а на її обличчі легкий макіяж і серйозний вираз.

На відео Кухар декламує фрагмент поеми Лесі Українки "Лісова пісня". У підписі до публікації зірка прокоментувала свій виступ: "Лісова пісня" – це українська душа. Своєрідний культурний код нації, глибокий зміст якого можна розшифрувати та прочитавши однойменну драму-феєрію Лесі Українки, та знайомлячись із легендарним балетом "Лісова пісня", та прослуховуючи музику Михайла Скорульського, який приділив велику увагу фольклору Волині. А вже незабаром світ зможе познайомитися з українською культурою, дивлячись анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня". Німфа прийшла до нас із давніх українських міфів".

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