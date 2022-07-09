Популярная украинская балерина и многолетняя судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар, которая сейчас много гастролирует за границей и поддерживает Украину, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила необычное видео и рассказала, что присоединилась патриотическому проекту по популяризации украинского творчества.
В ролике Екатерина появилась в необычном образе – на ней едва заметная блузка телесного оттенка, которая буквально сливается с кожей. Волосы балерины здесь светлее, чем обычно, они распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж и серьезное выражение.
На видео Кухар декламирует фрагмент поэмы Леси Украинки "Лісова пісня". В подписи к публикации звезда прокомментировала свое выступление: "Лісова пісня" – это украинская душа. Своеобразный культурный код нации, глубокий смысл которого можно расшифровать и прочитав одноименную драму-феерию Леси Украинки, и знакомясь с легендарным балетом "Лесная песня", и прослушивая музыку Михаила Скорульского, уделившего большое внимание фольклору Волыни. А уже скоро мир сможет познакомиться с украинской культурой смотря анимационный фильм "Мавка. Лесная песня". Нимфа пришла к нам из древних украинских мифов".
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