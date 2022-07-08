Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти, після чого пара деякий час зустрічалася, а потім і одружилася. А минулого року Квіткова народила первістка - сина Лева. Тепер Даша є досить успішним блогером і активно веде сторінку в Інстаграм. А зараз зірка на відпочинку в Європі, де спочатку відвідала Хорватію, потім вирушила до італійських гір, а тепер перебуває у Франції. Микита при цьому залишився в Україні, адже чоловікам не можна залишати країну.

А на нових кадрах в Інстаграмі Даша вирішила показати, як їй вдалося зробити селфі з Микитою на тлі Ейфелевої вежі. На фото можна побачити Дашу та сина Лева, які сиділи на лужку біля вежі, а в кутку екрану був Добринін з відеозв'язку.

"День сім'ї та наше селфі на тлі вежі. Разом у Парижі", - написала Даша.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова влаштувала стильну фотосесію на вулицях Парижа.

А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова вирушила підкорювати нову країну .

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Квіткова розповіла, хто їй допомагає ростити дитину окрім чоловіка.