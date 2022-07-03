Жена "Холостяка" Никиты Добрынина показала себя и рассказала о своем психическом здоровье.

Как сообщает Politeka.net, Даша Квиткова - участница романтического проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. После победы на проекте пара некоторое время встречалась, а потом решила узаконить свои отношения. В прошлом году у пары появился первенец - сын по имени Лев. Звездная семья как и другие знаменитости поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Сейчас Даша находится на отдыхе в Европе.

Сначала Квиткова была в Хорватии, потом посетила Италию, а теперь оказалась в Швейцарии. Звезда решила показать себя и рассказать, что с ней произошло.

"Перед вами человек, который пережил нервный срыв и проплакал час в машине. 6 часов и мы в Швейцарии", - написала Даша.

Квиткова стояла в лифте, позируя в одной рубашке.

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