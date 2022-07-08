Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить, после чего пара некоторое время встречалась, а потом и женилась.. А в прошлом году Квиткова родила первенца - сына Льва. Теперь Даша довольно успешный блогер и активно ведет страничку в Инстаграм. А сейчас звезда на отдыхе в Европе, где сначала посетила Хорватию, потом отправилась в итальянские горы, а теперь находится во Франции. Никита при этом остался в Украине, ведь мужчинам нельзя покидать страну.

А на новых кадрах в Инстаграм Даша решила показать, как ей удалось сделать селфи с Никитой на фоне Эйфелевой башни. На фото можно увидеть Дашу и сына Льва, которые сидели на лужайке у башни, а в углу экрана был Добрынин по видеосвязи.

"День семьи и наше селфи на фоне башни. Вместе в Париже", - написала Даша.

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