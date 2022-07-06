Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая стала женой главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась кадрами из своего путешествия.

Так, еще несколько дней назад Даша отдыхала с сыном Львом в Хорватии, затем выложила фото из швейцарского Цюриха, а теперь устроила фотосессию в Париже. На новых фотографиях блогерша запечатлена на уютных уличках французской столицы. Перед камерой она появилась в стильном темном костюмчике и необычный сандалиях. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Понять что я мама через 3..2..1". Поклонники тут принялись комментировать новые фото красотки, засыпая ее комплиментами: "Очень стильно. Эти атмосферные улочки", "Как красиво!", "Какая красотка", "Вау, вы так хороши, просто нет слов, одни эмоции", "Прекрасная Даша", "Красавица", "Какие красивые фото", "Какая ты кайфовая".

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