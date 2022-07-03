Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после участия в шоу "Холостяк" стала женой Никиты Добрынина, продолжает активно рассказывать о своей жизни. Сейчас Даша путешествует вместе с ребенком и нередко делится информацией о том, как все проходит.

Даша рассказала, кто ей помогает присматривать за маленьким ребенком, когда мужа нет рядом.

«Добрый день. Я не могу назвать Олю – няней. Этот человек – это член семьи, который знает меня с девяти лет. Оля мне помогает. И мы всегда вместе, в смысле нет времени, когда Оля со Львом, а я где-то тусуюсь и гуляю (за исключением, когда Лев спит, а я иду заниматься в зал и прошу Олю присмотреть. Мы всегда втроем и помогаем друг другу» - делится Даша.

Также Квиткова с удовольствием рассказывает о переменах в их буднях.

«Айфон напоминает, что завтра будет пик 8-го прыжка развития. Сейчас такое поведение на 130% из 100. Мало ест, очень нервничает, перемена настроения более чем за одну секунду. И если я говорю «этого нельзя делать», для него это сигнал действия. Про постоянные развлечения я уже молчу» - говорит Даша.

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