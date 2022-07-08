Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль у "Танцях зі зірками", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі чарівне фото та розповіла, про що мріє у свій день народження.

На новій фотографії Іванна зображена в розкішному образі на тлі синього неба. Перед камерою вона з'явилася в напівпрозорій мереживній сукні, яка оголила спину і підкреслила струнку фігуру. Її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вираз. У руках над головою Іванка тримає великий прапор України.

У підписі до публікації Онуфрійчук розповіла, про що мріє у свій день народження: "Сьогодні мій день народження. У ці драматичні часи непросто бути щасливою. Тому сьогодні, цього особливого дня, я загадую одне бажання для всіх нас – мирне небо над Україною. Нехай ми всі будемо здорові, у безпеці та поряд із рідними людьми!".

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