Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в "Танцях з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети очаровательное фото и рассказала, о чем мечтает в свой день рождения.

На новой фотографии Иванна запечатлена в роскошном образе на фоне голубого неба. Перед камерой она появилась в полупрозрачном кружевном платье, которое оголило спину и подчеркнуло стройную фигуру. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж и серьезное выражение. В руках над головой Иванка держит большой украинский флаг.

В подписи к публикации Онуфрийчук рассказала, о чем мечтает в свой день рождения: "Сегодня мой день рожденья. В эти драматические времена непросто быть счастливой. Поэтому сегодня, в этот особый день, я загадываю одно желание для всех нас – мирное небо над Украиной. Пусть мы все будем здоровы, в безопасности и рядом с родными людьми!".

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