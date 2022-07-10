На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар, який нещодавно нарешті домігся внесення українсього борщу до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, поділився спогадами.

"Борщ мене навчив варити тато. Я був малим, ще дуже не дотягував до 10ти років, у житті нічого не петрав, лише очима блимав. Але тато своїм вчинком дав мені якийсь зародок любові до України. Це я лише нещодавно зрозумів, коли мені виповнилося за 30 років. От воно дійсно все якось так і сталося, коли я про це думаю: тато, його проукраїнські цінності і борщ, який ми варимо разом", — розповів зірка "Майстер Шеф".

Як зізнається Клопотенко, той вчинок батька дуже вплинув на нього, а тепер цей теплий спогад дає йому сили рухати Україну у кулінарній сфері.

"І чогось такого мені захотілося дати іншим дітям. Бо це зараз маленькі українці, які потім стануть великими українцями, і вони будуть впливати на майбутню країну. Хочеться, щоб вони жили тут, відчували любов і діяли, сприячись на світлу енергію", — заявив Клопотенко та додав, що планує влаштувати безкоштовний майстер-клас з приготування борщу для дітей та дорослих.

В коментарях на публікацію Євгена відреагувала й співачка, героїня другого сезону шо "Холостячка" Злата Огнєвіч, написавши: "Борщ ванлав ♥️".

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

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