На своей странице в Instagram шеф-повар, недавно добившийся внесения украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, поделился воспоминаниями.

"Борщ меня научил варить папа. Я был маленьким, еще очень не дотягивал до 10-ти лет, в жизни ничего не понимал, только глазами мигал. Но папа своим поступком дал мне какой-то зародыш любви к Украине. Это я только недавно понял, когда мне исполнилось за 30. Вот оно действительно все как-то так и произошло, когда я об этом думаю: папа, его проукраинские ценности и борщ, который мы варим вместе", — рассказал звезда "Мастер Шеф".

Как признается Клопотенко, тот поступок отца оказал большое влияние на него, а теперь это теплое воспоминание дает ему силы двигать Украину в кулинарной сфере.

"И чего-то такого мне захотелось дать другим детям. Потому что сейчас маленькие украинцы, которые потом станут большими украинцами, и они будут влиять на будущую страну. Хочется, чтобы они жили здесь, чувствовали любовь и действовали, опираясь на светлую энергию", — заявил Клопотенко и добавил, что планирует устроить бесплатный мастер-класс по приготовлению борща для детей и взрослых.

В комментариях на публикацию Евгения отреагировала и певица, героиня второго сезона "Холостячка" Злата Огневич, написав: "Борщ ванлав ♥️".

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