Переможець шоу "Майстер Шеф", шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко на своїй сторінці в Instagram поділився рецептом маринованих томатів.

"Не відчеплюся від вас з консервацією, доки не побачу у сторіз, як ви закручуєте банки. Просто знайте. Новий рецепт - мариновані томати. По спеціях тут буде все просто та знайомо, щоб не забити смак томатів. Таке ото: кріп, петрушка, часник, духмяний перець, лаврове листя", — пише "Майстер Шеф".

Єдиний "твіст", який Клопотенко рекомендує зробити з консервацією, — це додати трохи соєвого соусу.

"Перш ніж починати боятися цієї ідеї подумайте, що соєвий соус - це просто штука, що посилить смак томатів. Все. На інше він не вплине", — пояснив шеф.

Беремо 400г дрібних томатів (в ідеалі чері або коктейльні), ретельно їх вимиваємо та викладаємо в банку 700мл так, що чергувати з кропом (2 парасольки), петрушкою (3 гілочки), часником (3 зубчики), духмяним перцем (3 горошинки) та лавровим листям (2шт).

"У сотейник наливаєте 350мл води, додаєте столову ложку солі, столову ложку цукру та 2 столові ложки соєвого соусу. Треба це все прокип’ятити хвилину, додати столову ложку оцту (столовий, 9%), залити у банку з томатами та нащільно закрити кришкою", — розповів Євген Клопотенко.

Також зірка "Майстер Шеф" наголосив на двох важливих моментах. По-перше, банка та кришка мають бути простерилізовані. По-друге, не треба готувати одразу багато консервації, якщо ви прискіпливо ставитеся до рецепту.

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