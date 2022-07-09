Ганна Саліванчук, відома українська актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова розповіла про те, як іноді малоактивний спосіб життя може зіграти зі здоров'ям злий жарт. Особливо тоді, коли ти цього не розраховуєш.

Ганна розповіла, що після пробіжки відчула всю красу лінивого способу життя – розболілася спина, отримала проблеми та дискомфорт, а також довго відходила від усього.

«Раніше можна було цілу ніч гуляти і зранку бігти на іспити, а тепер... Доводиться займатися спортом і знати всі нюанси, про біг я не знала. Ну і звісно, ​​моменти дня, стреси, нерви… Теж «допомагають» організму швидше здатися. Любіть себе! – висловилася Ганна.

Також на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, на якому показала кадри, зроблені 23 лютого, на яких вона позує у розкішній червоній сукні, а вже наступного дня вторгнення Росії все змінило.

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"Я почуваюся так, ніби померла о 5:30 ранку 24 лютого. Ми розділилися на "До" і "Після" війни. 😞135 днів триває героїчне протистояння української нації російському військовому вторгненню. мільйонів українців уже ніколи не буде такою, як до війни", - пише Саліванчук.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина після місяців за кордоном приїхала до України.

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