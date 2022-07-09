Анна Саливанчук, известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова рассказала о том, как иногда малоактивный образ жизни может сыграть со здоровьем злую шутку. Особенно тогда, когда ты на это не рассчитываешь.

Анна рассказала, что после пробежки ощутила всю прелесть ленивого образа жизни – разболелась спина, получила проблемы и дискомфорт, а также долго отходила от всего.

«Ранее можно было целую ночь гулять и с утра бежать на экзамены, а теперь… Приходится заниматься спортом и знать все нюансы, про бег я не знала. Ну и конечно, моменты дня, стрессы, нервы… Тоже «помогают» организму быстрее сдаться. Любите себя!» - высказалась Анна.

Также на своей странице в Instagram артистка разместила видео, на котором показала кадры, сделанные 23 февраля, на которых она позирует в роскошном красном платье, а уже на следующий день вторжение россии все изменило.

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"Я чувствую себя так, будто умерла в 5:30 утра 24 февраля. Мы разделились на "До" и "После" войны. 😞135 дней продолжается героическое противостояние украинской нации российскому военному вторжению. Убиты тысячи гражданских людей. Разрушены целые города. Жизнь миллионов украинцев уже никогда не будет такой, как до войны", — пишет Саливанчук.

Напомним, "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину.

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