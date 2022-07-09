Популярна українська співачка Злата Огневич, яка останнім часом багато гастролює за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала фото зі студії звукозапису та заінтригувала роботою над новим хітом.

На новій фотографії Злата позує у студії із навушниками на голові. Перед камерою співачка з'явилася в стильній джинсовій куртці, її волосся зібране в недбалий пучок на маківці, а на її обличчі легкий макіяж, вона виразно дивиться в камеру.

У підписі до публікації Огневич написала: "Липень. Незабаром вийде новий сингл і наш великий проект. Над ним працюють дуже талановиті люди і не одна студія звукозапису. Я вірю в силу музики та Світлана і вірю в особливих людей, які з'являться в цьому відео Як ви думаєте, що це буде?

Шанувальники ту ж таки почали коментувати нову публікацію зірки: "Злато, ви дуже добре співаєте", "Я думаю, що це буде супер сингл", "Думаю, дуетна пісня, чекаю з нетерпінням", "Супер, хороша і крута новина, чекатиму ", "Вже чекаю", "Удачі вам, чекаю з нетерпінням", "Думаю буде як завжди щось фантастичне!", "З нетерпінням вже чекаємо".

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