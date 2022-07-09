Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка днями разом із сином повернулася до України, часто ділиться із шанувальниками яскравими та своїми думками на сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня показала чарівний кадр із сином Платоном, а у підписі до нього заговорила про кохання та сім'ю.

За словами Ксенії, кохання починається з родини та домашнього затишку, і саме такі важливі речі формують людей. І, на думку актриси, якби всі люди на планеті відчували це саме кохання, то ніколи б не було війни.

"Сьогодні день сім'ї і мені дуже хотілося б, щоб для всіх людей у ​​світі це було одним із найголовніших свят у році. Хіба могла б тоді статися, така божевільна та безглузда війна? Якби всі люди на землі знали тепло, любов, безпеку сімейного вогнища, все могло бути інакше. Хіба могли б летіти на нас ракети, якби кожна людина знала, що найстрашніше це втратити близьких", - каже Мішина у своїй посаді.

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