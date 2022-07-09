Популярна українська хореограф, легенда шоу "Танців зі зірками" Олена Шоптенко, яка вже кілька місяців живе за кордоном, вийшла на зв'язок із шанувальниками у Instagram та повідомила радісну новину. Раніше танцівниця оголосила, що збирає українців, які мешкають в Австрії, на благодійний танцювальний флеш-моб. А тепер показала кадри із репетиції.

За словами Олени, тепер вона повірила, що навіть у таких умовах танець комусь потрібен. На репетицію у Відні зібралося близько двох сотень українців, які з'їхались із різних куточків країни.

"Вперше за 4 місяці я займаюся тим, що люблю найбільше - постановкою танцю. Я так скучила за цим. Одного з численних днів, наповнених болем, усвідомила, що володію мовою, яка розуміє весь світ - мовою танцю, і своїм ремеслом я також можу бути корисною, борючись на культурному фронті, побачивши позавчора перед собою в залі понад 200 українців, які з'їхалися з різних куточків Австрії до Відня, щоб взяти участь у нашому флеш-мобі для підтримки Батьківщини, я повірила в те, що танець зараз теж комусь. то потрібен. Це один із інструментів нагадування про те, що в нашій країні триває війна. І це також один із способів для кожного зробити свій внесок у підтримку України", - поділилася Шоптенко.

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