Популярна українська співачка Злата Огневич, яка багато гастролювала за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, поділилася на своїй сторінці в Instagram яскравою фотосесією та розповіла, як бореться зі втомою та занепадом сил.

На нових фотографіях Злата знята у затишній локації з приглушеним світлом, вона виглядає як героїня з фільму. Перед камерою красуня з'явилася у стильному чорному костюмі, а під розстебнутим піджаком видно мереживний ліф. Волосся співачки зібрано в елегантну зачіску з грайливими кучерями, а на обличчі яскравий макіяж і втомлений вигляд.

У підписі до публікації Огневич поділилася своїм болем: "Я сильна, і я все витримаю" – кажу собі щоразу, коли стає страшно чи втрачаю впевненість. "Я сильна, і я все витримаю" - кажу собі щоразу, коли знесилена плачу від болю і не можу зупинитися. "Я сильна і я... ні...".

Шанувальники не пройшли повз нього і почали обговорювати публікацію Злати, деякі помітили, що співачка в цій фотосесії дуже схожа на Моніку Беллуччі. "Обіймаю і міцно тримаю тебе за руку. Тримаємося разом, все буде добре", "Я начебто не підписана на Моніку Беллуччі…", "Люблю вас нестерпно, безмежно і дуже сильно. Дякую вам за все, ви найрідніше сонечко", "Злато, ну яка ж ви красуня. Дякую вам, за такі сильні слова, ви неймовірна".

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