Популярная украинская певица Злата Огневич, которая в последнее время много гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила фото из студии звукозаписи и заинтриговала работой над новым хитом.

На новой фотографии Злата позирует в студии с наушниками на голове. Перед камерой певица появилась в стильной джинсовой куртке, ее волосы собраны в небрежный пучок на макушке, а на ее лице легкий макияж, она выразительно смотрит в камеру.

В подписи к публикации Огневич написала: "Июль. Скоро выйдет новый сингл и наш обширный проект. Над ним трудятся очень талантливые люди и не одна студия звукозаписи. Я верю в силу музыки и силу Света и верю в особых людей, которые появятся в этом видео. Как вы думаете, что это будет?".

Поклонники ту же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Злата, вы очень хорошо поете", "Я думаю, что это будет супер сингл", "Думаю, дуэтная песня, жду с нетерпением", "Супер, хорошая и крутая новость, буду ждать", "Уже жду", "Удачи вам, жду с нетерпением", "Думаю будет как всегда что-то фантастическое!", "С нетерпением уже ждем".

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