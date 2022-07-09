На своїй сторінці в Instagram Мартиновська розмістила спільні фото, на яких вони з Ярославським позують на порозі одного з паризьких закладів. Світлини, вочевидь, зроблені в перерві між роботою, оскільки на Володимирі кухарський кітель, а на Ользі фартух.
"Париж. Літо 2022. Вова. Працюємо. Переможемо. На пам’ять.
А ви фіксуєте моменти зараз, щоб потім, через роки інста нагадала вам? Будемо казати, а помниш…?", — написала суддя "Майстер Шеф".
Українці в коментарях підтримали улюблену парочку шеф-кухарів:
"Втомлені, але гарні)";
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"Прекрасні, як шефи, так і люди";
"Кращі❤️ Пишаюся Вами, Вашими талантами, Вашою єдністью! Безмежно вдячна за все!";
"Гірко молодятам тричі".
Водночас Ярославский похизувався новим досягненням: його запросили стати бренд-шефом проєкту, покликаного популяризувати українську кухню у світі.
"Ще до війни я мріяв про те, щоб про українську кухню дізнався весь світ. Вона більш, ніж варта того, аби в неї закохатися. Раз і назавжди. Ну, погодьтеся, хіба можна не любити варенички з вишнею чи наш борщ? ❤️ Кажуть, мрії збуваються у точно відведений для них час. Здається, зараз час моєї", — поділився Володимир.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.
Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.
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