На своїй сторінці в Instagram Мартиновська розмістила спільні фото, на яких вони з Ярославським позують на порозі одного з паризьких закладів. Світлини, вочевидь, зроблені в перерві між роботою, оскільки на Володимирі кухарський кітель, а на Ользі фартух.

"Париж. Літо 2022. Вова. Працюємо. Переможемо. На пам’ять.

А ви фіксуєте моменти зараз, щоб потім, через роки інста нагадала вам? Будемо казати, а помниш…?", — написала суддя "Майстер Шеф".

Українці в коментарях підтримали улюблену парочку шеф-кухарів:

"Втомлені, але гарні)";

"Прекрасні, як шефи, так і люди";

"Кращі❤️ Пишаюся Вами, Вашими талантами, Вашою єдністью! Безмежно вдячна за все!";

"Гірко молодятам тричі".

Водночас Ярославский похизувався новим досягненням: його запросили стати бренд-шефом проєкту, покликаного популяризувати українську кухню у світі.

"Ще до війни я мріяв про те, щоб про українську кухню дізнався весь світ. Вона більш, ніж варта того, аби в неї закохатися. Раз і назавжди. Ну, погодьтеся, хіба можна не любити варенички з вишнею чи наш борщ? ❤️ Кажуть, мрії збуваються у точно відведений для них час. Здається, зараз час моєї", — поділився Володимир.

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