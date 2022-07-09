На своей странице в Instagram Мартыновская разместила общие фото, на которых они с Ярославским позируют на пороге одного из парижских заведений. Фотографии, очевидно, сделаны в перерыве между работой, поскольку на Владимире поварский китель, а на Ольге фартук.

"Париж. Лето 2022. Вова. Работаем. Победим. На память.

А вы фиксируете моменты сейчас, чтобы потом, через годы инста напомнила вам? Будем говорить, а помнишь…?", — написала судья "Мастер Шеф".

Украинцы в комментариях поддержали любимую парочку шеф-поваров:

"Уставшие, но хорошие)";

"Прекрасны, как шефы, так и люди";

"Лучшие❤️ Горжусь Вами, Вашими талантами, Вашим единством! Безгранично благодарна за все!";

"Горько молодым трижды".

В то же время Ярославский похвастался новым достижением: его пригласили стать бренд-шефом проекта, призванного популяризировать украинскую кухню в мире.

"Еще до войны я мечтал о том, чтобы об украинской кухне узнал весь мир. Она более, чем стоит того, чтобы в нее влюбиться. Раз и навсегда. Ну, согласитесь, разве можно не любить варенички с вишней или наш борщ? ❤️ Говорят, мечты сбываются в точно отведенное для них время. Кажется, сейчас мое время", — поделился Владимир.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво поделился рецептом плова для ленивых.