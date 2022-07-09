На своей странице в Instagram Мартыновская разместила общие фото, на которых они с Ярославским позируют на пороге одного из парижских заведений. Фотографии, очевидно, сделаны в перерыве между работой, поскольку на Владимире поварский китель, а на Ольге фартук.
"Париж. Лето 2022. Вова. Работаем. Победим. На память.
А вы фиксируете моменты сейчас, чтобы потом, через годы инста напомнила вам? Будем говорить, а помнишь…?", — написала судья "Мастер Шеф".
Украинцы в комментариях поддержали любимую парочку шеф-поваров:
"Уставшие, но хорошие)";
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"Прекрасны, как шефы, так и люди";
"Лучшие❤️ Горжусь Вами, Вашими талантами, Вашим единством! Безгранично благодарна за все!";
"Горько молодым трижды".
В то же время Ярославский похвастался новым достижением: его пригласили стать бренд-шефом проекта, призванного популяризировать украинскую кухню в мире.
"Еще до войны я мечтал о том, чтобы об украинской кухне узнал весь мир. Она более, чем стоит того, чтобы в нее влюбиться. Раз и навсегда. Ну, согласитесь, разве можно не любить варенички с вишней или наш борщ? ❤️ Говорят, мечты сбываются в точно отведенное для них время. Кажется, сейчас мое время", — поделился Владимир.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.
Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво поделился рецептом плова для ленивых.