Шеф-кухар Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" показала себе та чесно відповіла про свою вагу.

Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі. Також зірка вже кілька років судить проект "Майстер Шеф", де з нею інші шеф-кухарі – Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво. Із Володимиром Ольга зараз разом ще й організовує благодійні вечері, де збирає гроші для України.

Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де цього разу вирішила поговорити зі своїми фанатами.

"Запитуйте", - написала Ольга, пропонуючи українцям ставити запитання.

"Як ваша Вірочка? Як ви? Ви так схудли, Олечко, хоч поїсти встигаєте у своєму ритмі", - написав фанат.

"Дуже дякую. Насправді я вважаю на три кг більше, ніж до війни. І не можу схуднути", - написала Мартиновська.

Ольга також зазначила, що закинула спорт, який дуже любить, але наразі немає мотивації.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто розповідала про зустріч з Ярославським.

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