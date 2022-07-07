Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі. Також зірка вже кілька років судить проект "Майстер Шеф", де з нею інші шеф-кухарі – Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво. Із Володимиром Ольга зараз разом ще й організовує благодійні вечері, де збирає гроші для України.
Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де цього разу вирішила поговорити зі своїми фанатами.
"Запитуйте", - написала Ольга, пропонуючи українцям ставити запитання.
"Як ваша Вірочка? Як ви? Ви так схудли, Олечко, хоч поїсти встигаєте у своєму ритмі", - написав фанат.
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"Дуже дякую. Насправді я вважаю на три кг більше, ніж до війни. І не можу схуднути", - написала Мартиновська.
Ольга також зазначила, що закинула спорт, який дуже любить, але наразі немає мотивації.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто розповідала про зустріч з Ярославським.
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