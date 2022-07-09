Популярна українська артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, Камалія часто ділиться із шанувальниками новинами зі свого життя у Instagram. Так, останнім часом зірка багато виступала за кордоном на підтримку України, а тепер показала чарівне фото із чоловіком-мільярдером, а у підписі до нього привітала мусульман зі святом Курбан-Байрамом.

На новій фотографії Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром знято у вишуканій кімнаті, вони сидять за столиком і мило позують фотографу. Перед камерою співачка з'явилася в розкішній жовтій сукні, її волосся розпущене та елегантно покладене, а на обличчі яскравий макіяж та мила посмішка. Чоловік артистки теж в елегантному святковому вбранні.

У підписі до публікації Камалія написала: "Нехай цей день принесе вам любов, щастя, злагоду та насолоду. Всім вам, моїм мусульманським друзям, шанувальникам та сім'ї, щасливого Курбан-Байрама!". Шанувальники не пройшли мимо і тут же почали дякувати зірці в коментарях: "Велике спасибі!", "Шалено гарна пара!", "Ви прекрасні", "Дякую", "Вітаємо Вас зі святом", "Взаємно. Усього найкращого", "Ви теж мусульманка?", "Дякую! Слава Україні", "Дуже красиві! Миру! Щастя! Добра!".

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