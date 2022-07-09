Популярная украинская артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, Камалия часто делится с поклонниками новостями из своей жизни в Instagram. Так, в последнее время звезда много выступала за границей в поддержку Украины, а теперь показала очаровательное фото с мужем-миллиардером, а в подписи к нему поздравила мусульман с праздником Курбан-Байрамом.

На новой фотографии Камалия с мужем Мохаммадом Захуром запечатлены в изысканной комнате, они сидят за столиком и мило позируют фотографу. Перед камерой певица появилась в роскошном желтом платье, ее волосы распущены и элегантно уложены, а на лице яркий макияж и милая улыбка. Муж артистки тоже в элегантном праздничном наряде.

В подписи к публикации Камалия написала: "Пусть этот день принесет вам любовь, счастье, согласие и наслаждение. Всем вам, моим мусульманским друзьям, поклонникам и семье, счастливого Курбан-Байрама!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись благодарить звезду в комментариях: "Большое спасибо!", "Безумно красивая пара!", "Вы прекрасные", "Благодарю", "Поздравляем Вас с праздником", "Взаимно. Всего самого наилучшего", "Вы тоже мусульманка?", "Благодарю! Слава Украине", "Очень красивые! Мира! Счастья! Добра!".

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