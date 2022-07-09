Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова вирішила показати в Інстаграм, як відбувається тепер її святкування дня народження. Як відомо, вона знаходиться далеко від чоловіка й будинку, оскільки поїхала у відпустку з дитиною.
Даша показала, що її привітали суто по-сімейному і по-дружньому - кинули в обличчя тортики і розмазали, поки вона від несподіванки засміялася. Причому довелося все робити тихо, адже її дитина лише заснула.
«Зараз перепрошую у всіх, чиї почуття може зачепити це відео. Проте, мої рідні привітали мене з днем народження, тож я теж хотіла поділити цей момент із вами. Нагадаю, що моя сестра – гімнастка, тож сила в неї ще та…» – пише Даша.
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Також Даша показала відео зі своєї рубрики про вбрання. У ролику Даша не тільки сама вбиралася, а й одягала синочка Лева на прогулянку.
У підписі до публікації Даша написала: "Disnayland edition" шанувальники відразу почали коментувати відео, засинаючи блогерку та її малюка компліментами: "Як гарно спілкуєшся українською", "Дуже красива сукня", "Такі класні", "Дуже рада, що ви повернули рубрику, ще й із таким солодким пупсом".
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