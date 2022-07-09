Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, решила показать в Инстаграм, как проходит теперь ее празднование дня рождения. Как известно, она находится вдали от супруга и дома, так как уехала в отпуск с ребенком.

Даша показала, что ее поздравили чисто по-семейному и по-дружески - бросили в лицо тортики и размазали, пока она от неожиданности засмеялась. Причем пришлось все делать тихо, ведь ее ребенок только заснул.

«Сейчас прошу прощения у всех, чьи чувства может задеть это видео. Однако, мои родные поздравили меня с днем рождения, поэтому я тоже хотела разделить этот момент с вами. Напомню, что моя сестра – гимнастка, поэтому сила у нее еще та…» - пишет Даша.

Также Даша показала видео из своей рубрики о нарядах. В ролике Даша не только сама наряжалась, но и одевала сыночка Льва на прогулку.

В подписи к публикации Даша написала: "Disnayland edition" поклонники тут же принялись комментировать видео, засыпая блогершу и ее малыша комплиментами: "Как красиво общаешься на украинском", "Очень красивое платье", "Такие классные", "Очень рада, что вы вернули рубрику, еще и с таким сладким пупсом".

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