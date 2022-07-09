Як пише Politeka.net , Марічка Падалко – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші українські знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі з окупантами, але й не забуває про Інстаграм, де цього разу поділилася фото з молодшою ​​дочкою Катею, яку на деякий час відправляла до подруги до Франції.

На фото Марічка обіймалася разом із дівчинкою у поїзді.

"Забрала Катю з подорожі моїми друзями, у яких вона гостювала в червні. Маю можливість порівняти різні трансфер", - написала Падалко.

Фани поставили трохи більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже мила дівчинка Катя... дуже приємно було якось дивитися передачу з Вами обома у сніданку 1+1", "Висновок: краще їхати не зручно і без стиків", "Які ж ви гарні!!! Ви наш скарб! !!!", "Запізнення поїздів Польщею трапляється досить часто, якщо у вас попереду кілька пересадок, ви обов'язково запізнитесь, працівники залізниці максимум можуть оформити повернення квитка".

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко розповіла про скандальний тренд росіян та ситуацію на Донбасі.

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