Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие украинские знаменитости активно поддерживает украинцев в борьбе с оккупантами, но и не забывает об Инстаграм, где в этот раз поделилась фото с младшей дочерью Катей, которую отправляла на некоторое время к подруге во Францию.
На фото Маричка обнималась вместе с девочкой в поезде.
"Забрала Катю из путешествия по моим друзьям, у которых она гостила в июне. Имею возможность сравнить разные трансфер", - написала Падалко.
Фаны поставили чуть больше тысячи лайков и написали комментарии:
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"Очень милая девочка Катя ... очень приятно было как-то смотреть передачу с Вами обоими в завтраке 1+1", "Вывод: лучше ехать не удобно и без стыков", "Какие же вы хорошие!!! Вы наше сокровище!!!!", "Опоздание поездов по Польше случается довольно часто, если у вас впереди несколько пересадок, вы обязательно опоздаете, работники железной дороги максимум могут оформить возврат билета".
Напомним, звезда "1+1" Падалко рассказала о скандальном тренде россиян и ситуации на Донбассе
А еще Politeka сообщала, что отправившая дочь во Францию звезда 1+1 Падалко призналась, где остальные дети
Также Politeka писала, что звезда "1+1" Падалко улетела на другой конец света и рассказала об ощущениях