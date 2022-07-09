Телеведущая Маричка Падалко, звезда 1+1, показала дочь, с которой увиделась после длительного расставания.

Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие украинские знаменитости активно поддерживает украинцев в борьбе с оккупантами, но и не забывает об Инстаграм, где в этот раз поделилась фото с младшей дочерью Катей, которую отправляла на некоторое время к подруге во Францию.

На фото Маричка обнималась вместе с девочкой в поезде.

"Забрала Катю из путешествия по моим друзьям, у которых она гостила в июне. Имею возможность сравнить разные трансфер", - написала Падалко.

Фаны поставили чуть больше тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень милая девочка Катя ... очень приятно было как-то смотреть передачу с Вами обоими в завтраке 1+1", "Вывод: лучше ехать не удобно и без стыков", "Какие же вы хорошие!!! Вы наше сокровище!!!!", "Опоздание поездов по Польше случается довольно часто, если у вас впереди несколько пересадок, вы обязательно опоздаете, работники железной дороги максимум могут оформить возврат билета".

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