Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая. Она с самого 24-го февраля, как и другие знаменитости, поддерживает граждан в борьбе против российской оккупации. В социальной сети ведущая периодически подводит итоги последних громких новостей.

В этот раз телеведущая отчиталась, что наши воины теперь борются за свободную часть Донбасса, так же отражая контратаки россиян на Харьковщине. В Запорожье и Херсонщине враг сам под давлением. Новые признаки подготовки россиянами наступления белорусской армии в последние дни не выявлены.

Телеведущая также напомнила о том, как вести себя во время обстрелов. Причем разных. Важная инфографика для обработки взрослым и детям (доскролльте страницу вниз и посмотрите 2 видеоролик).

Также она рассказала, как в центре Праги в воздухе появилась скульптура, посвященная украинским матерям, на чьи плечи выпало спасение детей и пожилых людей во время войны. И не обошлось без нового якобы фейкового тренда в россии – фотографироваться с прахом погибшего в Украине мужчины, буква «зет» на урне – обязательный атрибут.

Напомним, отправившая дочь во Францию звезда 1+1 Падалко призналась, где остальные дети

Также Politeka сообщала, что звезда "1+1" Падалко улетела на другой конец света и рассказала об ощущениях

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