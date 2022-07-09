У п'ятницю, 8 липня, британські музиканти потужно підтримали Україну, виступаючи на стадіоні імені Казімежа Гурського у Варшаві. Перед багатотисячною публікою Coldplay несподівано заспівав "Обійми" українською мовою. На офіційній сторінці гурту "Океан Ельзи" розмістили відео з виступу.

"Coldplay у Варшаві виконує нашу «Обійми» разом з хлопцем, якого зустріли на набережній Вісли", — похвалився Святослав Вакарчук та його колеги по гурту.

Так, фронтмен Coldplay Кріс Мартін заспівав дуеті з вуличним музикантом з України Ромаріо Пунчем, якого зустрів перед концертом на березі Вісли. Мікрофон хлопця прикрашав синьо-жовтий прапор.

Сам Ромаріо в коментарях до публікації подякував "Океану Ельзи" за підтримку: "Дякую за підтримку. Це була честь для мене співати вашу пісню!".

Українці в коментарях не стримують емоцій:

"Це було неймовірно, сльози текли з перших акордів… коли настане день, закінчиться війна…";

"Дуже чуттєво та зворушливо";

"Надзвичайна пісня.При неймовірній кількості прослуховування-завжди до мурашок";

"Це так круто😭 я плачу";

"Це неймовірно гарно та до мурашок!!«Обійми» це пісня на віки💔".

Нагадаємо, Святослав Вакарчук показав, як має виглядати справжній український герой.

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