В пятницу, 8 июля, британские музыканты мощно поддержали Украину, выступая на стадионе имени Казимежа Гурского в Варшаве. Перед многотысячной публикой Coldplay неожиданно спел "Обійми" на украинском языке. На официальной странице группы "Океан Эльзы" разместили видео с выступления.

"Coldplay в Варшаве исполняет нашу "Обійми" вместе с парнем, которого встретили на набережной Вислы", - похвастался Святослав Вакарчук и его коллеги по группе.

Так, фронтмен Coldplay Крис Мартин спел дуэт с уличным музыкантом из Украины Ромарио Пунчем, которого встретил перед концертом на берегу Вислы. Микрофон парня украшал сине-желтый флаг.

Сам Ромарио в комментариях к публикации поблагодарил "Океан Эльзы" за поддержку: "Спасибо за поддержку. Это была честь для меня петь вашу песню!".

Украинцы в комментариях не сдерживают эмоций:

"Это было невероятно, слезы текли с первых аккордов… коли настане день, закінчиться війна…";

"Очень чувственно и трогательно";

"Чрезвычайная песня. При невероятном количестве прослушивания-всегда до мурашек";

"Это так круто😭 я плачу";

"Это невероятно красиво и до мурашек!!«Обійми» это песня на века💔".

Напомним, Святослав Вакарчук показал, как должен выглядеть настоящий украинский герой.

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