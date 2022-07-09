В пятницу, 8 июля, британские музыканты мощно поддержали Украину, выступая на стадионе имени Казимежа Гурского в Варшаве. Перед многотысячной публикой Coldplay неожиданно спел "Обійми" на украинском языке. На официальной странице группы "Океан Эльзы" разместили видео с выступления.
"Coldplay в Варшаве исполняет нашу "Обійми" вместе с парнем, которого встретили на набережной Вислы", - похвастался Святослав Вакарчук и его коллеги по группе.
Так, фронтмен Coldplay Крис Мартин спел дуэт с уличным музыкантом из Украины Ромарио Пунчем, которого встретил перед концертом на берегу Вислы. Микрофон парня украшал сине-желтый флаг.
Сам Ромарио в комментариях к публикации поблагодарил "Океан Эльзы" за поддержку: "Спасибо за поддержку. Это была честь для меня петь вашу песню!".
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
16-летняя дочь Фреймут еле втиснула свою гордость в мини-топик: "Это горячо!"
"Жрите что есть и точка": в россии признали еще один громкий провал
Зеленский оставил послание для путина на фоне войны в Украине: "Выбор за ним..."
"Хочу вам показать": Боржемская из "Зважені та щасливі" взбудоражила фотосессией в купальнике
Украинцы в комментариях не сдерживают эмоций:
"Это было невероятно, слезы текли с первых аккордов… коли настане день, закінчиться війна…";
"Очень чувственно и трогательно";
"Чрезвычайная песня. При невероятном количестве прослушивания-всегда до мурашек";
"Это так круто😭 я плачу";
"Это невероятно красиво и до мурашек!!«Обійми» это песня на века💔".
Напомним, Святослав Вакарчук показал, как должен выглядеть настоящий украинский герой.
Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океана Эльзы" растрогал кадрами в больнице.
Также Politeka писала, что Святослав Вакарчук из "Океана Эльзы" похвастался "подарком" от Илона Маска