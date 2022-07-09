Популярна українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно розповіла про своє розлучення з Володимиром Дантесом та намір перекласти кілька нових композицій українською мовою. Артистка продовжує також спілкуватися з шанувальниками у мережі та розповідає про свої успіхи.

Не забуває надя знімати короткі Тік-Ток відео, щоб привернути увагу. Цього разу Надя насмішила фанатів безглуздим виглядом у розтягнутих дірявих кофтах, величезному піджаку, вільних штанах та загалом нестандартних образах.

Образи Наді на стрункій фігурі нерідко виглядають недоречно та дивують фанатів. Проте, це особистий вибір артистки та її стиль цілком влаштовує. Сама Надя посміялася в ролику з того, що її любов до великих жилетів і речей йде з самого дитинства.

"І навіщо ти одягла цей жилет, вона ж велика на тебе! Тепер ви розумієте?" – пише Надя.

Як відомо, артистка часто міняє стилі, тому встигла побувати в ролі скромної блондинки, шатенки, фатальної брюнетки і вже не раз міняла стрижку.

В останньому, свіжому ролику Надя з'явилася перед фотографами, сидячи на синьому тлі, а довкола спалахують спалахи. У підписі до публікації Дорофєєва знову заінтригувала адаптацією свого хіта "Різнокольорова" українською мовою.

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