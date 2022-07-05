Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні "Танців зі зірками", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня присвятила цілу посаду своєму коту Персику, якому виповнилося 7 років.

З приводу дня народження свого улюбленця Іванка влаштувала йому святкову вечерю та чарівну фотосесію. Телезірка зізналася, що вони разом уже довгі роки, і вона закохалася у свого котика з першого погляду, і назвала його Персивальдом, а скорочено та ніжно – Персик.

"Пам'ятаю, коли я тільки переїхала до Києва і жила на орендованих квартирах, дуже хотіла кота. Але там, де я жила, власники завжди були проти тварин. Але у мене були друзі, які не поділяли мою відповідальність перед власниками і одного разу просто подарували мені мого Персівальда, це було кохання з першого погляду! день лягаємо спати разом", - поділилася Іванка.

І справді, неможливо не закохається в це миле створіння. За словами Онуфрійчука, з початком війни їй довелося на деякий час розлучитися зі своїм улюбленцем, але тепер вони знову разом. "Вже цілих 7 років Персик щодня робить мене щасливішим. І я така рада, що він у мене є!", - поділилася дівчина.

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