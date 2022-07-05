Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка під час війни залишилася в Україні та навіть виступала для людей у ​​метро у перші тижні російського вторгнення, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала у своєму мікроблозі відеофрагменти свого виступу.

Нещодавно Наталія презентувала українцям свою моновиставу, яку грає у київському театрі. У цій виставі артистка і співає, і читає, і грає різні ролі. Звичайно, все це пов'язано з переживаннями та емоціями самої співачки та всіх українців через війну.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Ми вдома. Ваші щирі оплески, сльози на очах та ніжні посмішки. Я це бачила і більшої нагороди для мене нема! Запрошую 5 липня, театр ім. Л. Українки". Шанувальники відразу почали коментувати публікацію артистки: "Боже мій, прямо до сліз. Як би мені хотілося почути Наталю наживо", "Мурашки. Завтра побачимося. Чекаємо", "Сильно дуже, Наталя, просто до мурашок", "Мурашки по тілу, дякую", "Дякую за силу, якою ділитесь з нами!", "Дякую за вашу допомогу та підтримку! Як це важливо зараз. Пісня така глибока".

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