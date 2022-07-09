Популярная украинская певица Надя Дорофеева не так давно рассказала о своем разводе с Владимиром Дантесом и намерении перевести несколько новых композиций на украинский язык. Артистка продолжает также общаться с поклонниками в сети и рассказывает о своих успехах.

Не забывает надя снимать короткие Тик-Ток видео, чтобы привлечь внимание. В этот раз Надя насмешила фанатов нелепым видом в растянутых дырявых кофтах, огромном пиджаке, свободных брюках и в целом нестандартных образах.

Образы Нади на стройной фигуре нередко выглядят неуместно и удивляют фанатов. Однако, это личный выбор артистки и ее стиль вполне устраивает. Сама Надя посмеялась в ролике над тем, что ее любовь к большим жилеткам и вещам идет с самого детства.

"И зачем ты надела эту жилетку, она же большая на тебя! Теперь вы понимаете?" - пишет Надя.

Как известно, артистка довольно часто меняет стили, поэтому успела побывать в роли скромной блондинки, шатенки, роковой брюнетки и уже не раз меняла стрижку.

В последнем, свежем ролике Надя появилась перед фотографами, сидя на синем фоне, а вокруг сверкают вспышки. В подписи к публикации Дорофеева снова заинтриговала адаптацией своего хита "Разноцветная" на украинский язык.

Напомним, "Боже мой, просто…": Могилевская довела украинцев до слез своим выступлением, появилось видео.

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