Популярна українська телеведуча та фундаторка благодійного фонду Маша Єфросиніна, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася кадрами з виступу на заході, де розповідала гостям про ситуацію в Україні.

На фото та відео можна побачити, що Маша прийшла на захід у строгому, але стильному образі – на ній чорні штани та у непомітних тонах блузі з геометричним візерунком. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі стриманий макіяж.

У підписі до публікації Єфросиніна розповіла: "Моменти, коли я справді почуваюся живою, виглядають так: мене чують люди, які живуть далеко від війни в Україні. Ці моменти дають мені усвідомлення, що світ складається не лише з політики – його справді творять люди. Після свого виступу на заході @katag_fashion я почула стільки хвилюючих історій про те, як люди допомагають українцям тут, у Німеччині”.

Нагадаємо, "Ми були щасливі": Кухар з "Танців з зірками" у рожевій сукні ледь не засвітила зайве, відео.

Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" влаштувала ефектне тренування у міні-топі: "Повернення до основ...".

Також Politeka писала, що "У будь-якій ситуації…": Камінська з "НеАнгелів" засмутила фанатів новинами.