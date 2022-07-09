Донька відомої продюсера та колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наташка, яка активно волонтерить та збирає донати на допомогу і українцям ЗСУ, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, останнім часом обліковий запис дівчини наповнився кадрами її нового захоплення кулінарією, вона зазначає, що приготування їжі для неї, як медитація.

А цього разу прийомна дочка Потапа поділилася чарівним фото та розповіла про свої правила життя. На новій фотографії, яку Наталка зробила сама, вона прикриває обличчя телефоном і витончено позує. Перед камерою красуня з'явилася у стильному чорному костюмі у дрібний білий горошок, який підкреслив струнку фігурку. Свій образ дівчина доповнила елегантним літнім капелюшком, під яким розпущене волосся.

У підписі до публікації Горова написала: "Знати, що ти здатний досягти своєї мрії. Ніколи не пізно починати. Не порівнювати себе з іншими. Навіщо бути схожим на когось, якщо можна вдосконалювати себе? Відпускати те, що робить тебе нещасливим. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на зайве".

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