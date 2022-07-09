Дочь известной продюсера и бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наташка, которая активно волонтерит и собирает донаты на помощь и украинцам ЗСУ, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в последнее время аккаунт девушки наполнился кадрами ее нового увлечения кулинарией, она отмечает, что приготовление еды для нее, как медитация.

А в этот раз приемная дочь Потапа поделилась очаровательным фото и рассказала о своих правила жизни. На новой фотографии, которую Наташка сделала сама, она прикрывает лицо телефоном и изящно позирует. Перед камерой красотка появилась в стильном черном костюмчике в мелкий белый горошек, который подчеркнул стройную фигурку. Свой образ девушка дополнила элегантной летней шляпкой, под которой распущены волосы.

В подписи к публикации Горовая написала: "Знать, что ты способен добиться своей мечты. Никогда не поздно начинать. Не сравнивать себя с другими. Зачем походить на кого-то, если можно совершенствовать себя? Отпускать то, что делает тебя несчастливым. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на лишнее".

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