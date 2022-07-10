Моніка Беллуччі з Дівою Кассель схожі лише частково, проте їх продовжують порівнювати, обговорювати в соціальній мережі та дивуватися витонченому зовнішньому вигляду дівчини. У спадкоємиці кругліші, миловидніші риси обличчя і вона отримала запрошення до співпраці відразу від кількох модних будинків.

Діва не так часто показує кадри з собою в Інстаграм, проте її молодик нещодавно здивував моменти їхнього відпочинку.

Як відомо, Діва закохана в Луку Саландра, він народився і мешкає в Парижі. Лука також модель і активно веде Інстаграм. За словами інсайдерів, двоє молодих людей познайомилися та полюбили один одного у модних колах. Їхня історія кохання триває вже кілька років, хоча першу спільну фотографію вони опублікували влітку минулого року під час відпочинку в Сен-Тропі.

Вперше разом на публіці вони були помічені у рамках Венеціанського кінофестивалю. А зараз разом проводять час на курорті. На другому кадрі видно, юна дочка Беллуччі зовсім не соромиться похвалитися формами.

Зараз дівчина не так часто ділиться новими кадрами, проте її шанувальники в Інстаграмі показують образи Діви самі.

«Це справді чудово🔥❤; вона досконала чарівність❤️; така мила та розкішна дівчина 🔥; це гроза майбутніх моделей; мама може одразу пишатися; ну не відірватися, вона така радісна 😍😍❤️; тут можна лише позаздрити» - відповідають у мережі.

Також, юна дочка Беллуччі в сукні з корсетом довела, що нічим не гірше матері.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі в повітряній сукні показала, де замінила матір.

Також Politeka писала, що дочка Моніки Беллуччі в прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.