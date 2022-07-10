Моника Беллуччи с Девой Кассель похожи лишь отчасти, однако их продолжают сравнивать, обсуждать в социальной сети и удивляться изящному внешнему виду девушки. У наследницы более круглые, миловидные черты лица и она получила приглашения к сотрудничеству сразу от нескольких модных домов.

Дева не так часто показывает кадры с собой в Инстаграм, однако ее молодой человек недавно изумил моментами их отдыха.

Как известно, Дева влюблена в Луку Саландра, он родился и живет в Париже. Лука тоже модель и активно ведет Инстаграм. По словам инсайдеров, двое молодых людей познакомились и полюбили друг друга в модных кругах. Их история любви длится уже несколько лет, хотя первую совместную фотографию они опубликовали летом прошлого года во время отдыха в Сен-Тропе.

Впервые вместе на публике они были замечены в рамках Венецианского кинофестиваля. А сейчас вместе проводят время на курорте. На втором кадре видно, юная дочь Беллуччи совсем не стесняется похвастаться формами.

Сейчас девушка не так часто делится новыми кадрами, однако ее поклонники в Инстаграм показывают образы Девы сами.

«Это действительно прекрасно🔥❤; она совершенное очарование❤️; такая милая и роскошная девушка🔥; это гроза будущих моделей; мама может сразу гордиться; ну не оторваться, она такая радостная😍😍❤️; здесь можно только позавидовать» - отвечают в сети.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.