Як пише Politeka.net , суддя «Танців із зірками» Влад Яма поділився в Інстаграм добіркою рідкісних сімейних кадрів, зроблених разом із дружиною, сином та мамою з батьком. Як правило, хореограф не тільки не говорить про особисте, а й намагається не публікувати кадри із родичами, щоб уникнути непотрібної уваги.

«Сім'я – мій головний скарб! Люблю вас 😍 Усіх зі святом!» - пише Влад Яма під сімейними кадрами з коханою, сином та батьками.

У мережі відразу ж написали безліч компліментів на адресу хореографа та його близьких:

«Так, ви правильно сказали-сім'я найдорожчий скарб, що людина має! Дай Бог 🙏 вашій родині та вам міцного здоров'я та мирного неба! 🇺🇦💙💛; Будьте всі здорові, щасливі та дружні🙏; Які всі гарненькі 😍».

Також Влад Яма поділився в Інстаграм зворушливим постом, присвяченим батькам та святу мами. За словами артиста, він дуже вдячний їй за все та радий привітати зі святом.

«7.07 Насправді сімок ще більше, але це головне) Мамочка, дякую, що народила мене! Бажаю гарного врожаю, посмішок та нескінченного кохання! І щоб коліна не хворіли!) І не забувай – у нас ще багато планів) Миру всім нам. Вітаємо!.😍» - пише хореограф під добіркою кадрів із сім'єю.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців зі зірками" підколов Лукашенка, який видав новий перл.

А ще Politeka писала, що Яма з "Танців зі зірками" показав щасливі моменти з колишнього життя.

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