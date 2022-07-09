Как пишет Politeka.net, судья «Танців з зірками» Влад Яма поделился в Инстаграм подборкой редких семейных кадров, сделанных вместе с женой, сыном и мамой с отцом. Как правило, хореограф не только не говорит о личном, но и старается не публиковать кадры с родственниками, чтобы избежать ненужного внимания.
«Семья - мое главное сокровище! Люблю вас😍 Всех с праздником!» - пишет Влад Яма под семейными кадрами с возлюбленной, сыном и родителями.
В сети сразу же написали множество комплиментов в адрес хореографа и его близких:
«Да, вы правильно сказали-семья самое дорогое сокровище, что человек имеет! Дай Бог 🙏 вашей семье и вам крепкого здоровья и мирного неба! 🇺🇦💙💛; Будьте все здоровы, счастливы и дружны🙏; Какие все хорошенькие 😍».
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Также Влад Яма поделился в Инстаграм трогательным постом, повященному родителям и празднику мамы. По словам артиста, он очень благодарен ей за все и рад поздравить с праздником.
«7.07 На самом деле семерок еще больше, но это главное) Мамочка, спасибо, что родила меня! Желаю хорошего урожая, улыбок и нескончаемой любви! И чтоб коленки не болели!) И не забывай – у нас еще много планов) Мира всем нам. Поздравляем!.😍» - пишет хореограф под подборкой кадров с семьей.
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