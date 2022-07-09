На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розмістили фрагмент скетчу, в якому герой Єгора Крутоголова агресивно реагує на працівників служби оцінювання якості роботи зі встановлення бойлера, тому що вони заважають йому випити чарочку. При цьому Крутоголов і словесно свариться, і показує непристойні жести.
Українці в коментарях нагадали артистам "Дизель шоу" про їхню скандальну поведінку в реальному житті:"Люди пам'ятають, що ви зробили і що ви робите 🤬 прокльони така штука що не видалиш😂😂😂 карма прийде і то скоро".
Зазначимо, раніше Єгор Крутоголов відповів на звинувачення контентмейкера Миколи Федосенкова щодо невиплати зарплат співробітникам студії. Він накинувся екс-працівника зі звинуваченнями, зневажливо називаючи його "хлопчиком", а також "пройшовся" по Ксенії Мішиній, яка втрутилася у конфлікт.
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Пізніше сестра Марини Поплавської заявила, що керівництво «Дизелів» організувало для актриси пишний похорон, але фактично та сама їх собі і сплатила – грошима, які не виплатили її сім'ї.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина повернулася в Україну і заговорила про любов.
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