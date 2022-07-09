Представители "Дизель шоу" после громкого скандала с невыплатой зарплат сотрудникам, а также обвинений со стороны сестры покойной Марины Поплавской, попытались отвлечь внимание зрителей своим новым номером, но не получилось.

На официальной странице "Дизель шоу" в Instagram разместили фрагмент скетча, в котором герой Егора Крутоголова агрессивно реагирует на сотрудников службы оценки качества работы по установке бойлера, потому что они мешают ему выпить рюмашку. При этом Крутоголов и словесно ругается, и показывает непристойные жесты.

Украинцы в комментариях напомнили артистам "Дизель шоу" об их скандальном поведении в реальной жизни: "Люди помнят, что вы сделали и что вы делаете 🤬 проклятия такая штука что не удалишь. карма придет и то скоро".

Отметим, ранее Егор Крутоголов ответил на обвинения контентмейкера Николая Федосенкова по поводу невыплаты зарплат сотрудникам студии. Он набросился экс-работника с обвинениями, пренебрежительно называя его "мальчиком", а также "прошелся" по Ксении Мишиной, которая вмешалась в конфликт.

Позже сестра Марины Поплавской заявила, что руководство «Дизелей» организовало для актрисы пышные похороны, но фактически та сама их себе и оплатила – деньгами, которые не выплатили ее семье.

Напомним, "Холостячка" Мишина вернулась в Украину и заговорила о любви.

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