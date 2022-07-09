На официальной странице "Дизель шоу" в Instagram разместили фрагмент скетча, в котором герой Егора Крутоголова агрессивно реагирует на сотрудников службы оценки качества работы по установке бойлера, потому что они мешают ему выпить рюмашку. При этом Крутоголов и словесно ругается, и показывает непристойные жесты.
Украинцы в комментариях напомнили артистам "Дизель шоу" об их скандальном поведении в реальной жизни: "Люди помнят, что вы сделали и что вы делаете 🤬 проклятия такая штука что не удалишь. карма придет и то скоро".
Отметим, ранее Егор Крутоголов ответил на обвинения контентмейкера Николая Федосенкова по поводу невыплаты зарплат сотрудникам студии. Он набросился экс-работника с обвинениями, пренебрежительно называя его "мальчиком", а также "прошелся" по Ксении Мишиной, которая вмешалась в конфликт.
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Позже сестра Марины Поплавской заявила, что руководство «Дизелей» организовало для актрисы пышные похороны, но фактически та сама их себе и оплатила – деньгами, которые не выплатили ее семье.
Напомним, "Холостячка" Мишина вернулась в Украину и заговорила о любви.
Как сообщала Politeka, Полякову и Ефросинину жестко разнесли за нежелание говорить по-украински.
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