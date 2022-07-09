Як пише Politeka.net , Оля Полякова – успішна українська співачка, а Маша Єфросиніна – телеведуча, яка разом із артисткою періодично записує спеціальний ролик з інтерв'ю "Дорослі дівчатка". На цей раз зірки знову підняли гострі теми і також розповіли про життя після вторгнення Росії.

Однак відмова Полякової та Єфросиніної говорити українською мовою розлютила шанувальників, які очікували на випуск.

«Новий випуск #Дорослі Дівчатка вже на моєму каналі. Напередодні запису ми з @polyakovamusic попросили надіслати нам ваші запитання» - пише Марія.

У мережі відповіли різко: «Хочеться від кожного українця чути українську; Мова вже не має значення? Це та сама Маша, яка так топила за українську? Це та сама Оля, яка так показувала свій патріотизм? Вже всі всі забули? Не дивитимуся навіть, роблять випуски для нацменшин…; Цікаво, чи ви для України кажете, чи для Росії? Якщо для України та українських "дівчаток", то дівчатка, Маша та Оля, дорослішайте».

За словами Полякової та Єфросініної, словниковий запас української мови у них недостатній:

"Ви звикли до нас, які не підбирають слова, фантанують, у нас своя хімія. Це стосується того, чому нам легше писати випуски "Дорослих дівчаток" не російською мовою. Тому що ми до цього, так, дійсно, весь час говорили російською - і вдома, і між собою. Ми хочемо говорити українською, ми вчимо мову, ми все для цього робимо. Але щоб у приватній розмові, як із подругою на кухні, так українською, на жаль, не вийде", - повідомили зірки.

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