Відома блогерка поділилася милими фото із сином і розповіла, як відзначатиме свій день народження на шляху до України.

Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка останніми тижнями подорожувала Європою разом із мамою та маленьким сином Левом, розповіла шанувальникам у Instagram, що збирається додому.

Даша опублікувала кілька милих кадрів із сином, сидячи в машині та зізналася, що у свій день народження буде в дорозі. За словами дівчини, вона має подолати три тисячі кілометрів за кермом, щоб повернутися в Україну.

На нових фотографіях Квіткова позує у коротких світлих шортах та майці, а на її довгих худих ногах видно масивні чорні кеди. Волосся дівчини розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка. Схоже, що головним джерелом позитивних емоцій для Даші є малюк, з яким вона грає.

У підписі до публікації блогерка написала: "Свої 24 роки зустрічаю в дорозі. З єдиною мрією, швидше доїхати додому, до рідної країни, і бути поряд з коханим. Попереду на мене чекає 3000 км за кермом, ще ніколи моє дн не було таким "цікавим". Дякую всім за привітання, я все бачу. Коли єдине бажання на всіх, воно не змусить на себе чекати".

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