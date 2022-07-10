Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка останніми тижнями подорожувала Європою разом із мамою та маленьким сином Левом, розповіла шанувальникам у Instagram, що збирається додому.
Даша опублікувала кілька милих кадрів із сином, сидячи в машині та зізналася, що у свій день народження буде в дорозі. За словами дівчини, вона має подолати три тисячі кілометрів за кермом, щоб повернутися в Україну.
На нових фотографіях Квіткова позує у коротких світлих шортах та майці, а на її довгих худих ногах видно масивні чорні кеди. Волосся дівчини розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка. Схоже, що головним джерелом позитивних емоцій для Даші є малюк, з яким вона грає.
У підписі до публікації блогерка написала: "Свої 24 роки зустрічаю в дорозі. З єдиною мрією, швидше доїхати додому, до рідної країни, і бути поряд з коханим. Попереду на мене чекає 3000 км за кермом, ще ніколи моє дн не було таким "цікавим". Дякую всім за привітання, я все бачу. Коли єдине бажання на всіх, воно не змусить на себе чекати".
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