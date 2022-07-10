Известная блогерша поделилась милыми фото с сыном и рассказала, как будет отмечать свой день рождения по пути в Украину.

Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая в последние недели путешествовала по Европе вместе с мамой и маленьким сыном Львом, рассказала поклонникам в Instagram, что собирается домой.

Даша опубликовала несколько милых кадров с сыном, сидя в машине и призналась, что в свой день рождения будет в дороге. По словам девушки, ей предстоит преодолеть три тысячи километров за рулем, чтобы вернуться в Украину.

На новых фотографиях Квиткова позирует в коротких светлых шортах и майке, а на ее длинных худых ногах видно массивные черные кеды. Волосы девушки распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка. Похоже, главным источником позитивных эмоций для Даши является малыш, с которым она играет.

В подписи к публикации блогерша написала: "Свои 24 года встречаю в дороге. С единственной мечтой, скорее доехать домой, в родную страну, и быть рядом с любимым. Впереди меня ждет 3000 км за рулем, еще никогда мое дн не было таким "интересным". Спасибо всем за поздравления, я все вижу. Когда единственное желание на всех, оно не заставит себя ждать".

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