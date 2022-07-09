Як пише Politeka.net , майстер спорту України з гімнастики, а також переможниця одного із сезонів шоу «Холостяк» Даша Ульянова любить показувати різні моменти життя в Інстаграм. Дівчина з почуттям гумору підходить до незручних ситуацій і може посміятися з себе, а також не боїться показати справжню себе перед камерами.
Цього разу вона розплакалася після чергових новин і показала, як це буває, коли сильно хвилюєшся через побачене та прочитане. На негатив коментаторів при цьому Даша не звертає уваги, ігноруючи хейт на свою адресу.
"Я щоразу, коли прочитаю новини" - пише Даша під кадрами.
Також Даша вирішила згадати, як виглядало життя без війни. На знімках Ульянова позувала в модному образі та з усмішкою на обличчі. На ній була світла джинсова куртка та джинси, а доповнювала образ брендова сумка.
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Даша впевнено та безтурботно позувала на камеру, поправляючи волосся.
Втім, незважаючи на усмішку Ульянової на знімках, фото виконані у чорно-білому кольорі, що додає їм нотки смутку.
"Ілюзія звичайного життя", - підписала кадри Ульянова.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова хизнулася шпагатом з близького ракурсу.
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