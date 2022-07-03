Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - мастер спорта Украины по гимнастике, а также победительница одного из сезонов "Холостяка". Девушка активно ведет свой блог в Инстаграм и часто показывает, чем занимается в свободное время.

В этот раз Даша похвасталась очередным шпагатом, что уже стало ее изюминкой, так как еще на "Холостяке" она показывала самые смелые образы и не забывала о растяжке. Поэтому изредка Даша демонстрирует мастерство акробатики в самых неожиданных местах.

"И я сегодня. Позагорали" - написала Ульянова под новыми кадрами.

Отвечая на вопрос о своей внешности и делала ли она что-то с лицом, в том числе и уколы ботокса, Даша подчеркнула – никогда подобным не занималась (не считая увеличения губ). Также она призналась, что есть и некоторые недостатки фигуры, хоть их и совсем незаметно. В частности, речь идет о растяжках: «да немного есть…».

Даша рассказала, что у ее семьи сейчас все хорошо, она по ним очень скучает, а также успела дать совет, касающийся неудачливой подруги.

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