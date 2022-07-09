Как пишет Politeka.net, мастер спорта Украины по гимнастике, а также победительница одного из сезонов шоу «Холостяк» Даша Ульянова любит показывать разные моменты из жизни в Инстаграм. Девушка с чувством юмора подходит к неловким ситуациям и может посмеяться над собой, а также не боится показать настоящую себя перед камерами.
В этот раз она разрыдалась после очередных новостей и показала, как это бывает, когда сильно волнуешься из-за увиденного и прочитанного. На негатив комментаторов при этом Даша внимание не обращает, игнорируя хейт в свой адрес.
"Я, каждый раз, когда прочитаю новости" - пишет Даша под кадрами.
Также Даша решила вспомнить, как выглядела жизнь без войны. На снимках Ульянова позировала в модном образе и с улыбкой на лице. На ней была светлая джинсовая куртка и джинсы, а дополняла образ брендовая сумка.
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Даша уверенно и беспечно позировала на камеру, поправляя волосы.
Впрочем, несмотря на улыбку Ульяновой на снимках, фото выполнены в черно-белом цвете, что добавляет им нотку грусти.
«Иллюзия обычной жизни», - подписала кадры Ульянова.
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